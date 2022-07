Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ottime notizie per i single. Potreste avere delle occasioni intriganti in queste ore. Le coppie dovrebbero cementificare la relazione. Per quanto riguarda il lavoro, avrete Giove opposto che porterà a contrarre polemiche…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 luglio 2022), è tutta la settimana che Marte è opposto… Chi sta conoscendo qualcuno, vorrà delle garanzie in più, ma evitate polemiche. Poca pazienza all’interno della relazione di coppia. Decisioni importanti su famiglia, casa e soldi. Lavoro? Cercate di risposare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tenete gli occhi bene aperti. Dopo il primo impatto eccitante, i single potrebbero ritrovarsi a chiudere un sentimento. Nella relazione di coppia si respirerà un’aria talmente agitata. Giove favorevole per la professione, ma non volete saperne di accontentarvi!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, voglia di cambiamenti, ma senza la passione non si andrà lontano. La relazione di coppia sembra risentire della vostra distrazione, poiché presi dal lavoro! Evitate discussioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 luglio 2022), i single saranno determinati e Venere porterà nuovi stimoli amorosi. Coloro che sono tornati single da poco, volteranno subito pagina. Nella relazione, il partner sostiene le vostre scelte.

PESCI

Cari Pesci, Venere opposta non favorisce i single. All’interno di una relazione fareste meglio a non esporvi troppo. In arrivo provocazioni! Mercurio sarà favorevole nella professione, ogni cosa sarà in via di miglioramento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: Venere porterà nuovi stimoli amorosi.