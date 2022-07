Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, come avvenuto nel corso della settimana anche domani avrete Venere favorevole. Chi è in coppia potrebbe aver avuto un inizio 2022 pesante e chi non ce l’ha fatta dovrà rientrare in carreggiata. Per quanto riguarda il lavoro, cielo importante, ma state in guardia dal fare scelte azzardate… Sempre se non le avete già fatte…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 luglio 2022), i single dovrebbero dare più spazio all’amore autentico e non alle illusioni. Possibili malintesi per le coppie dovuti al lavoro. Cercate di essere meno ruvidi.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere sarà ancora nel vostro segno, ma nonostante ciò i single sembrano mostrare reticenze. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, state vivendo un mese interamente produttivo in cui rimettersi in gioco e vincere.

CANCRO

Cari Cancro, sfruttate ogni occasione per scendere in pista: a breve Venere sarà nel vostro segno! Un nuovo incontro potrebbe rivelarsi decisivo. Evitate di rivangare il passato e ai vecchi amori. Per la sfera lavorativa, si parla di ruolo da rivisitare, forse c’è stato un freno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 luglio 2022), i single potranno prendere delle nuove decisioni, ma occhio alle discussioni con Gemelli o Bilancia. Questo mese inciderà molto nella vita dei cuori solitari. Possibile spasimante per i separati! Lavoro? Chi lavora in proprio otterrà il supporto degli astri e le iniziative potranno espandersi.

VERGINE

Cari Vergine, possibile stanchezza per le coppie. Chi è innamorato vorrebbe coronare il sogno d’amore di convolare a nozze o di convivere. Voglia di fare grandi progetti in vista del futuro professionale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Cancro: sfruttate ogni occasione per scendere in pista.