Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 1 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 1 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con Venere in cattivo aspetto dal segno del Capricorno, potreste essere un po’ testardi durante questo Capodanno. Il vostro modo di amare sarà comunque apprezzato dal partner perché saprete mettere in primo piano il benessere della persona che amate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 gennaio 2023), grazie alla buona posizione di Venere godrete di ore piacevoli dal punto di vista dei sentimenti. Attenzione però nel corso della giornata dato che la Luna sarà in opposizione…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo convincente sul fronte amoroso. La giornata di Capodanno sarà un po’ più tranquilla rispetto agli ultimi giorni, ma comunque piena di soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fine settimana potrebbe andare avanti un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura. Venere sarà ancora al vostro servizio e con il giusto atteggiamento potrete vivere momenti intensi con la vostra anima gemella.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 1 gennaio 2023), quelle che state vivendo saranno giornate piuttosto movimentate e con Marte in trigono dal segno dei Gemelli non vi mancheranno le energie per poter godere al meglio di questo periodo.

PESCI

Cari Pesci, periodo stabile e soddisfacente sul fronte sentimentale. Avrete modo di iniziare il nuovo anno alla grande grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Single oppure no, saprete gestire molto bene i rapporti con le persone che amate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: grazie alla buona posizione di Venere godrete di ore piacevoli dal punto di vista dei sentimenti.