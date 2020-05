Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 8 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani (8 maggio) godrete di una buona energia. In amore la Luna aiuta, le tensioni diminuiscono o spariscono. Amore? Ricordati che tradire non è una soluzione ai problemi di coppia. Attenzione alle finanze, agli acquisti, le vendite e alle proprietà.

TORO

Cari Toro, in queste giornate sarebbe meglio evitare le discussioni, meglio rimandare la risoluzione dei problemi alla giornata di domenica. Cercate di stare alla larga dalle persone negative e che potrebbero avere una brutta influenza su di voi. Se sul lavoro c’è qualcosa che non va, parlatene subito con chi di dovere.

GEMELLI

Giornata agitate per i Gemelli, bisogna cercare di mantenere la calma. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna opposta potrebbe creare problemi in amore, possibili discussioni e attriti. Anche sul lavoro non è tutto rose e fiori, ai problemi avuti fin’ora potrebbe aggiungersene uno nuovo da dover superare a breve.

CANCRO

Cari Cancro, per voi l’oroscopo di domani prevede una fase di recupero. Bene l’amore, queste sono ottime giornate per le nuove storie e le nuove conoscenze. Sul lavoro bisogna metterci impegno e dedizione.

LEONE

Cari Leone, anche per voi domani sarà un momento di recupero, ma cercate di mantenere la calma. Durante le prossime ore, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sarà il momento ideale per chiarire, per fare pace e liberarsi di discussioni e di situazioni spiacevoli. Nel lavoro il vostro valore sarà riconosciuto.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani non sarà la vostra giornata migliore e potreste trovarvi ad affrontare vari problemi. In amore ci potrebbero essere discussioni, incomprensioni. In questo periodo siete alla ricerca di risposte, siete più riflessivi e preferite rimandare l’azione. Lavoro? Calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Cancro: ottime notizie sul fronte dell’amore. Per quanto riguarda il lavoro, serviranno voglia di fare e concentrazione.

