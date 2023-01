Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, grazie a questi giorni di festa avete ricaricato le batterie e ora siete pronti a spingere sull’acceleratore. Sul lavoro, così come in amore, dovete sforzarvi per essere confermati ed evitare di essere rimpiazzati da qualche “terzo incomodo”. Buone novità in amore per i single.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 gennaio 2023), finalmente i problemi che vi portavate dietro dal 2022 sono superati. Sul lavoro il vostro carisma può spingere i vostri colleghi a collaborare e ad abbracciare le vostre idee. In amore se c’è una persona che vi fa la corte, dategli una chance.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella vita siete chiamati a scegliere, non potete ottenere tutto e subito né esagerare con le richieste. Dovete inoltre accettare il fatto che qualcuno la pensi diversamente da voi. In amore i dubbi vi tormentano. Che fare? Soprattutto capite chi volete frequentare, non potete tenere il piede in due scarpe.

CANCRO

Cari Cancro, inutile essere polemici o pretendere la luna. Cercate di capire da che parte andare. Serve concretezza e saggezza. Ve lo chiede anche vi ci circonda o i vostri capi. In amore, cercate la complicità e il divertimento. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti e osate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 gennaio 2023), quest’anno è stato molto impegnativo perché avete tanti progetti da portare avanti. Dovete sapervi organizzare con calma e darvi delle priorità. In amore i litigi non mancano, ma potreste anche conquistare una persona speciale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, avete un ottimismo fuori dal comune. Potete quindi davvero fare tutto bene: continuate su questa strada, i vostri responsabili sul lavoro apprezzano. In amore avete un fascino straordinario. Potete ottenere e fare grandi conquiste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avrete tanti impegni, ma con un po’ di organizzazione otterrete grandi cose.