Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non sempre la vita più semplice è quella più efficace. A volte bisogna soffrire e passare per le vie più tortuose. Studiate e impegnatevi, le soddisfazioni saranno molto grandi. In amore, temete dei tradimenti: dovete sondare il terreno e avere il coraggio di scoprire la verità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 gennaio 2023), ci sono tante nuove amicizie che stravolgeranno la vostra quotidianità. Per il nuovo anno avete tanti obiettivi e impegni da portare a termine. Allontanate chi non vi entusiasma o vi fa soffrire, non ne avete bisogno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete grande affidabilità e serenità, come non vi capitava da tempo. Agli occhi di colleghi e superiori siete diventati insostituibili. Potete ottenere una promozione che vi mancava e desideravate da tempo. In amore tante persone vi cercano, ma voi siete diffidenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, amate le sfide e in questo inizio del nuovo anno ne avete parecchie. Sul lavoro è arrivato il momento di affrontare nuovi impegni. Non sarà facile superare tutti gli ostacoli. In amore, le cose vanno splendidamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 gennaio 2023), avete tanti progetti da portare avanti. Cercate di concludere quelli che avete aperto prima di iniziarne di nuovi. Attenti però alla concorrenza e a chi potrebbe fare di tutto pur di superarvi o mettervi il bastone fra le ruote.

PESCI

Cari Pesci, una volta che avete scelto non potete tornare più indietro. Non fatevi prendere da dubbi inutili e polemiche. Se avete dei programmi chiari in mente, perseguiteli con entusiasmo. Ricordate che avete la fortuna di avere una persona che vi ama e ripone fiducia in voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete al vostro fianco una persona speciale, non dimenticatelo.