Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 6 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 6 dicembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il mese di dicembre esige un cambiamento che potrebbe rivelarsi in sintonia con le vostre esigenze di chiarezza: ora siete meno disposti a tollerare e soprattutto più incisivi nelle vostre critiche. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono novità da sfruttare. Le opportunità di avanzare ma anche le occasioni di trovare nuovi interessi sono dietro l’angolo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 dicembre 2024), per natura siete persone tolleranti, avete fatto di tutto per mantenere stabile la vostra relazione. Da sabato Venere inizia un transito complicato. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un’attività indipendente e state aspettando un cambiamento o magari una novità in questa fase dicembre promette delle risposte valide.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo momento avete ritrovato la voglia di rimettervi in gioco dopo una fase di profonda apatia e tensione che vi ha visto passare una stagione insipida oppure complicata. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un periodo in cui è possibile stilare un accordo definitivo che vale per aumentare decisamente il prestigio ma soprattutto il successo.

CANCRO

Cari Cancro, i pianeti veloci cominciano a guardarvi con interesse dal momento che Venere da sabato non sarà più opposta. Si tratta di una fase di rinascita o magari di conferma. Per quanto riguarda il lavoro, dovete contribuire a dare spazio a tutte le vostre idee, verificate la sincerità dell’onestà di quelli che si dichiarano vostri amici, ora avete bisogno di collaboratori fidati per portare avanti tutto quello che avete in mente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 6 dicembre 2024), le stelle sono efficaci per gestire le situazioni di carattere affettivo. Se in questo momento siete soli non escludete il fatto che una amicizia possa diventare qualcosa di più importante. Dovete cancellare le amarezze legate al passato. Per quanto riguarda il lavoro, avete discusso molto, ancora di più da quando Marte è entrato nel segno, ma questo anziché abbattervi addirittura vi ha rafforzato.

VERGINE

Cari Vergine, non dovete alimentare dissensi! Se siete ancora single, ricordatevi che questo è il momento giusto per farvi avanti! E’ importante parcheggiare la timidezza. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno ha dovuto lottare anche contro nemici più o meno occulti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: siete più incisivi nelle vostre critiche. Ci sono novità da sfruttare nel lavoro.