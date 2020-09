Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 4 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la Luna dalla vostra parte domani vi renderà ancora più determinati e impetuosi. Inoltre avete anche Marte in aspetto positivo: aumenterà la voglia di fare e di mettersi in gioco. Sarete ancora più agguerriti contro coloro che proveranno a mettervi il bastone tra le ruote. Progetti? Portateli avanti con convinzione. Attenzione però a tenere a freno la lingua: possibili contrasti anche in famiglia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 settembre 2020), cercate di avere intorno a voi collaboratori validi. Entro domenica sarà importante testare la tenuta di un rapporto. Avete forti perplessità. Sarete tentati di mettere in chiaro tutto, di mettere i puntini sulle i: evitate o moderatevi. Possibili contrasti in famiglia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, venite da un periodo complicato. Domani vi sentirete forti e determinati, pronti a combattere e rinvigoriti nell’animo. In questo momento avete solo voglia di recuperare il tempo perduto e di farlo velocemente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, siete una bomba ad orologeria in questi giorni… C’è molta tensione nella vostra vita forse a causa di qualche ritardo di troppo. Fate attenzione a non riversare il nervosismo nella vita di coppia, cercate di placarvi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 settembre 2020), dal punto di vista sentimentale la giornata sarà positiva. Le incomprensioni sul lavoro sono acqua passata. Domani la Luna sarà favorevole. Ma attenzione: ci sarà da risolvere un piccolo problema sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, domani non fate troppo in amore. Discussioni sul lavoro. La Luna non sarà più opposta. Oroscopo interessante dal punto di vista delle emozioni. Attenzione alle polemiche inutili. Tenete a freno la lingua.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: giornata positiva per quanto riguarda l’amore. Lavoro? Incomprensioni recenti ormai sono acqua passata.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 4 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 3 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 3 settembre 2020