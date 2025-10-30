Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 31 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 31 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una settimana piena di energia! Qualcuno nel corso delle prossime ore proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, ma voi siete segni di fuoco: non vi fermate. L’amore torna protagonista nel weekend che ormai è alle porte, ma occhio alle parole: moredetevi la lingua prima di fare danni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 ottobre 2025), state ancora cercando stabilità. Questa volta non solo economica. Venere è dalla vostra parte: chi ha avuto discussioni può chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, un piccolo rallentamento serve solo a riorganizzarsi. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sentite un po’ in altalena in queste ore di fine ottobre. Però le stelle parlano di nuove opportunità: messaggi, proposte, contatti fortunati. In amore c’è curiosità, ma anche bisogno di sincerità. Lucidità. Serve lucidità.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore si risveglia in queste ore di fine ottobre! Un progetto o una persona riaccende emozioni che pensavate sopite. Lavorativamente parlando, serve coraggio: avete idee buone ma dovete crederci voi per primi. Domenica top per ritrovare armonia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 31 ottobre 2025), dopo un periodo in cui vi siete sentiti messi da parte, ora potete riconquistare spazio e rispetto. In amore c’è una bella carica passionale, ma attenzione all’orgoglio…

VERGINE

Cari Vergine, quella che si sta per chiudere è, ed è stata, una settimana pratica: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo. Chi è in coppia deve dedicare più tempo ai sentimenti. Domenica interessante…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: sistemate, chiudete, archiviate. Ma le stelle dicono anche che state trascurando un po’ l’aspetto emotivo. Attenzione…