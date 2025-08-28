Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 29 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, negli ultimi giorni avete attraversato tempeste emotive che avrebbero potuto mettere in discussione anche i sentimenti più forti. È il momento ideale per fermarvi un attimo. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia che sentite nel cuore si riflette anche nella sfera lavorativa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 agosto 2025), il periodo che state vivendo è caratterizzato da una crescente esigenza di stabilità. Venere inizia un transito che non permette più di vivere “alla giornata”: ora serve progettualità. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di cambiare marcia.

GEMELLI 

Cari Gemelli, le incertezze di questa settimana di fine agosto 2025 riguardano le coppie che già da tempo attraversano qualche turbolenza. Non si tratta di crisi irreparabili, ma di piccoli malintesi. Capitolo lavoro: se state aspettando una risposta importante, sappiate che non dovrete attendere ancora molto.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi prendono letteralmente per mano, offrendovi un’occasione d’oro per rimettere ordine nella vostra vita sentimentale. Questo è un periodo fondamentale per ritrovare equilibrio e pace. Capitolo lavoro: Giove nel segno regala una marcia in più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 agosto 2025), Venere ha fatto il suo ingresso trionfale nel segno: sono stati accesi i riflettori sulla vita sentimentale. È il momento perfetto per lasciarvi travolgere dalla passione. Capitolo lavoro: l’unico piccolo ostacolo in questo momento è la stanchezza.

VERGINE

Cari Vergine, si respira un’aria frizzante e nuova. Il cielo di fine agosto e degli inizi di settembre è particolarmente promettente: le relazioni nate di recente possono consolidarsi. Lavoro? Avete dovuto spesso mettere da parte le vostre esigenze per il bene comune.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: le stelle vi prendono letteralmente per mano.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
