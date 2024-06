Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 giugno 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, favorite le nuove conoscenze, ma cerca di seguire anche un po’ la ragione e non solo il cuore. Sul lavoro, devi prendere una decisione e non puoi fare errori soprattutto oggi perché c’è qualcosa che non va come vorresti! Contate fino a dieci e valutate pro e contro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 giugno 2024), bene la sfera sentimentale, l’amore chiude in bellezza il mese. Sul lavoro, cerca di fare delle scelte migliori, di ragionare bene prima di agire! Vedrete che presto tutto si aggiusta. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio e Venere sono dalla tua parte e ora inizia una fase di recupero: insomma, puoi riacquistare fiducia nell’amore. Sul lavoro, cerca di stare attento: hai bisogno di una valorizzazione e forse non è così difficile ottenerla! Dimostrate di cosa siete capaci. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

CANCRO

Cari Cancro, buone notizie per l’amore: la Luna è dalla tua parte e ci sono novità in arrivo, grandi scelte da fare a fine luglio. Sul lavoro, il periodo è interessante: cerca però di riequilibrare le spese! Ottime opportunità di successo in ogni campo. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 giugno 2024), in amore devi cercare di mettere da parte l’orgoglio, che spesso ti ha causato dei problemi nei sentimenti. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche. Sul lavoro, basta cedere alle provocazioni: cerca di non chiuderti in te stesso e di fare nuovi incontri!

VERGINE

Cari Vergine, Mercurio e Venere sono dissonanti, quindi l’amore deve fare i conti con dei problemi e lo spirito critico non ti abbandona. Sul lavoro, sei un po’ confuso: nuove opportunità all’orizzonte, soprattutto dal prossimo 5 luglio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: potete fare nuovi incontri. Cerca di seguire anche un po’ la ragione e non solo il cuore.