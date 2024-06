Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore c’è un po’ di perplessità, ma Venere è dalla tua parte e quindi forse è meglio chiarire qualcosa del passato. Sul lavoro, cerca di non dimenticare che hai tante cose da fare e da progettare: forse devi ritrovare un po’ di serenità! Non tutto va secondo i piani, ma presto molte cose si aggiusteranno e troverete risposte alle domande di lungo corso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 giugno 2024), la Luna è dalla tua parte, così come il Sole: bene l’amore, ma devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, occhio alle tensioni con soci e collaboratori: presto ogni dubbio si scioglierà!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tensioni in amore per alcune coppie, ma tutto presto si risolverà. Sul lavoro, il momento è importante e in arrivo ci sono delle bellissime notizie: forza, non mollare proprio ora! Rimboccatevi le maniche e vedrete che se c’è qualcosa che nn va, presto tutto si risolverà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la sfera sentimentale è un ambigua, forse stai cercando proprio tu degli scontri e stai aizzando le polemiche. Sul lavoro, la Luna è in opposizione: occhio, quindi ai fastidi! Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 giugno 2024), buone notizie per l’amore perché Venere, Mercurio e Saturno sono dalla tua parte: cerca quindi di pensare al futuro, a qualcosa di costruttivo. Sul lavoro, stanno per arrivare delle proposte e tu hai voglia di cambiamenti!

PESCI

Cari Pesci, bene i nuovi incontri, ma cerca di valutare tutto con attenzione. Forse sei un po’ preso da questioni economiche. Sul lavoro, è arrivato il momento del riscatto: mettiti in gioco e metti a tacere le voci ‘false’ che hanno messo in giro su di te!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: con queste stelle così propizie ci saranno ottime novità in ogni campo. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sul lavoro possibili discussioni con i colleghi.