Oroscopo Paolo Fox della settimana 24-30 giugno 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 giugno 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 giugno 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, sembra che la vostra compatibilità con gli altri non sia proprio al massimo. Potreste trovare qualche difficoltà nell’adattarvi alle situazioni nuove e le vostre finanze potrebbero risentirne un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non è tutto rose e fiori, ma non disperate. L’amore potrebbe essere un po’ turbolento e la fortuna sembra scivolarvi dalle mani. Il lavoro mostra qualche luce in fondo al tunnel.

GEMELLI

Cari Gemelli, sembra che le stelle abbiano un mix di sorprese per voi. La vostra energia è alta, ma fate attenzione alla compatibilità con gli altri. In amore si prevedono alti e bassi, siate pazienti.

CANCRO

Cari Cancro, preparatevi a navigare tra alti e bassi. La vostra intuizione è alle stelle, ma la fortuna non vi sorride troppo. Potreste affrontare qualche sfida nelle finanze e nel lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (24-30 giugno 2024), sembra che la vostra adattabilità non sia alle stelle ultimamente, ma in amore state brillando come mai prima d’ora. Fate attenzione ai piccoli problemi di salute e gestite con cura le vostre finanze.

VERGINE

Cari Vergine, siate pronti per una montagna russa di emozioni. Alcuni aspetti brilleranno mentre altri potrebbero farvi sentire un po’ giù.

BILANCIA

Cari Bilancia, ultimamente le cose sono state un po’ altalenanti. La vostra compatibilità con gli altri è alle stelle, ma l’adattabilità lascia un po’ a desiderare. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare qualche ostacolo inatteso. Le finanze sembrano stabili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, state attraversando un periodo di alti e bassi. La vostra adattabilità è messa alla prova, ma la creatività vi salverà in diverse situazioni. L’energia che metterete nelle cose sarà notevole.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, siete in un periodo abbastanza altalenante. La fortuna vi sta sorridendo, ma l’amore potrebbe essere una sfida. La vostra carriera sembra stabile e le finanze sono sotto controllo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra compatibilità con gli altri potrebbe essere un po’ in bilico, ma non lasciate che vi abbatta. La fortuna sembra fare i capricci e il vostro lato spirituale è un po’ fuori fase.

ACQUARIO

Cari Acquario, la vostra emotività è un po’ su una montagna russa ultimamente e forse dovreste dare più attenzione alla vostra salute. In amore, tutto sembra andare per il meglio mentre in carriera potreste dover affrontare qualche ostacolo inaspettato.

PESCI

Cari Pesci, sembra che l’amore stia attraversando una fase interessante, ma le finanze potrebbero portarvi qualche grattacapo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è bisogno di un po’ più di impegno per vedere risultati concreti.

