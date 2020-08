Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 28 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani cercate di evitare polemiche e discussioni. Anche se a parole vi dite disponibili all’amore, nei fatti sembrate chiusi e in difesa… Apritevi! Sul lavoro state andando bene, ma i risultati li vedrete con il tempo. Abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 28 agosto 2020 – se riuscirete a tenere sotto controllo l’ansia potrete vivere un periodo davvero bello ed emozionante e sarà difficile non innamorarsi. Potrebbe esserci una buona opportunità anche sul lavoro. Tenete duro.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata di gran lunga più positiva rispetto alle precedenti: se dovete chiarire qualcosa fatelo domani, 28 agosto. Sul lavoro torna la voglia di mettersi in gioco, di rischiare.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di non pretendere troppo dagli altri e di non avere aspettative troppo elevate. In amore domani potrete ritrovare il dialogo con il partner, ma dovete impegnarvi di più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata intrigante per l’amore, preludio di un settembre davvero bello per i sentimenti, con Marte e Venere in ottimo transito. Anche sul lavoro la giornata sarà positiva.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani sarà una giornata fantastica per l’amore: chi vuole un figlio o vuole conquistare la persona amata può provare con più decisione. Giornata ideale anche per iniziare nuovi progetti lavorativi, sia per chi è in proprio sia per chi lavora presso altre persone.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: giornata fantastica per l’amore e per il lavoro: pronti a mettere in pratica nuovi progetti?

