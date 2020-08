Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata nervosa e sottotono, rimandate le discussioni e tutto ciò che può infastidirvi. Potreste mettere in discussione qualcosa della vostra vita. Sul lavoro se qualcosa va a rilento non arrabbiatevi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (28 agosto 2020) Luna e Venere favorevoli aiuteranno l’amore e faranno recuperare complicità nella coppia. Se avete contenziosi legali aperti è meglio trovare un accordo bonario. Sul lavoro se avete una vostra attività ci saranno delle scelte da fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è qualche perplessità in amore, forse discussioni legate ai soldi… Cerca di evitare le emozioni negative. In questo periodo le spese sono in aumento, forse ci sono progetti legati alla casa che prevedono delle spese di troppo. Cercate soluzioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se ci sono dei piccoli problemi d’amore, questo è un buon periodo per risolverli. Giove e Saturno positivi domani – 28 agosto – vi danno una mano per risolvere problemi finanziari o lavorativi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le coppie in crisi dovranno mettersi d’impegno per risolvere i loro problemi. Durante la giornata potrebbe esserci un contrattempo sul lavoro: serve determinazione per risolverlo.

PESCI

Cari Pesci, la Luna domani sarà favorevole, vivete la giornata con serenità e leggerezza, fatevi scivolare le cose negative. Avete bisogno di tranquillità. L’unica preoccupazione potrebbe essere di natura economica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: ottime notizie per l’amore. I pianeti favorevoli ridaranno complicità alle coppie.

