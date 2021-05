Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata delicata in amore. Forse avete paura dei sentimenti, per questo non vi innamorate da tanto tempo? Dovreste osare di più, perché avete tutte le carte in regola per fare bene. Chi invece vive già in coppia può fare dei bei progetti per il futuro, come un matrimonio o dei figli o anche semplicemente una convivenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 maggio 2021), in questo venerdì avrete finalmente maggior fiducia in voi stessi e negli altri. Non è certo cosa di poco conto, perché ultimamente eravate un po’ giù di morale. Importante anche che sappiate rassicurare e infondere ottimismo in chi vi circonda. Sul lavoro, se siete sicuri delle vostre ragioni, fatevi valere.

GEMELLI

Cari Gemelli, tanti pianeti sono nel vostro segno e questo è sempre un ottimo segnale, soprattutto se avete tanti progetti in cantiere. Arriveranno presto grosse emozioni, specie in amore per chi è single da troppo tempo. Sul lavoro potreste riceve nuove opportunità o possibilità di un accordo. Il consiglio è di buttarsi ma solo dopo aver valutato pro e contro.

CANCRO

Cari Cancro, entro giugno l’amore potrebbe tornare assoluto protagonista della vostra vita. Sta a voi dare il massimo e cercare di ottenere qualcosa in più. A inizio giugno inoltre anche Venere sarà positiva. Sul lavoro in questi giorni potrete rinnovare un contratto. Insomma, non male no?

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore è il caso di confrontarsi e non essere impulsivi. Se avete litigato o ci sono tensioni con il partner, meglio mettere da parte l’astio e provare a trovare un accordo facendo tornare il sereno. Sul lavoro non vi sentite riconosciuti e apprezzati abbastanza. È un periodo problematico.

VERGINE

Cari Vergine, possono esserci scontri e tensioni che sarà difficile risolvere. Cercate di mediare il più possibile se non volete trovarvi troppo in difficoltà. Rimandate decisioni importanti o appuntamenti galanti al mese prossimo. Sul lavoro invece se dovete affrontare un discorso importante fatelo subito, non perdete altro tempo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: tanti pianeti favorevoli vi assistono sia nel lavoro che in amore.

