Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete entrare nell’ottica delle idee che se una storia non funziona più, è inutile accanirsi. Meglio avere il coraggio di lasciar perdere e voltare pagina. Sul lavoro siete particolarmente stanchi e oppressi, avreste bisogno di un momento di pausa. Inoltre siete chiamati a prendere presto delle decisioni importanti: riflettete bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (21 maggio), un’amicizia nata per gioco può trasformarsi in qualcosa di molto più serio e importante. Sul lavoro in questo periodo non ci sono grandi prospettive, ma se avete un impiego, tenetevelo stretto. Siate pazienti perché prima o poi la ruota gira per tutti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sono giornate davvero di alta tensione in amore. Litigate in continuazione con il partner, anche per fesserie. Attenti perché a lungo andare può essere un problema. Sul lavoro siete chiamati a prendere decisioni importanti, soprattutto se avete dei ruoli apicali. Riflettete con attenzione prima di agire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è senz’altro un momento delicato per il vostro segno e con tante questioni da gestire. Insomma, se possibile state lontani dai problemi. Se c’è una persona che vi piace, potete provarci. D’altronde che avete da perdere? In generale però siete sempre molto diffidenti. Si sa che volete fare sempre affidamento su voi stessi e non amate chiedere aiuto agli altri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se c’è una persona che vi piace e siete single da tanto tempo, non tiratevi indietro. Non avete nulla da temere o da perdere, dovete soltanto essere più fiduciosi nelle vostre qualità, anche come seduttori. Sul lavoro fate solo cose che vi piacciono, e attenti a non lasciare il certo per l’incerto.

PESCI

Cari Pesci, questa sarà una giornata davvero nervosa per i sentimenti. Siete sottotono e in ansia, il rapporto con il partner non va come vorreste e tutto questo vi butta giù. Provate a parlarvi e a chiarire. Con i colleghi o i superiori possono capitare delle discussioni, ma a differenza del passato stavolta vi state impegnando a trovare una soluzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: un’amicizia nata per gioco può trasformarsi in qualcosa di serio.

