Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 20 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 20 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata sicuramente migliore rispetto alle ultime che sono state conflittuali in amore. Domani, 20 novembre, potrete mettere in chiaro alcune cose. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di programmare tutto.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna e Mercurio sono dissonanti: fate attenzione ai fraintendimenti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete nervosi e molto stanchi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è favorevole: buone notizie per l’amore, pochi conflitti in vista. Per quanto riguarda il lavoro, affrontate con serietà le questioni burocratiche!

CANCRO

Cari Cancro, termina domani il transito brusco di Venere. Se ci sono indecisioni d’amore è bene iniziare a ragionare. Lavoro? Se dovete fare una scelta, sta arrivando il periodo migliore per dare risposte!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 novembre), la Luna è in opposizione e le coppie che hanno vissuto una crisi nelle prossime ore dovranno fare molta attenzione. Sul lavoro, non sembrate molto soddisfatti nonostante un recente cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, periodo positivo per l’amore, fate però attenzione. State all’erta. Non lasciatevi coinvolgere in storie difficili da portare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, sarete chiamati a fare una scelta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: buone notizie dal fronte dell’amore, ma state all’erta. Bene il lavoro dove dovrete prendere delle decisioni.

