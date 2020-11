Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata positiva in amore, soprattutto se ci sono stati dei problemi negli ultimi due giorni. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene i conti…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (20 novembre), siete presi da troppe tensioni che non c’entrano nulla con la vostra storia d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risparmiare soldi in vista del prossimo anno!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani – 20 novembre – la Luna sarà favorevole e anche il Sole sarà dalla vostra parte: ottime notizie per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare nei prossimi giorni delle scelte importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci sono stati piccoli problemi di recente, ma l’amore c’è e si può vivere con tanta intensità. Per quanto riguarda il lavoro, tanti successi in vista anche se… certo, che fatica che avete fatto nelle ultime settimane…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 novembre), la Luna entra nel vostro segno zodiacale. Cercate di essere cauti. Lavoro? In questo periodo fare progetti è fondamentale, ma ci sono anche piccoli contrattempi da gestire.

PESCI

Cari Pesci, cercate di evitare gli scontri, ma ricordate che il weekend nasce con Venere e Luna dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non stancarvi troppo. Entro fine mese potreste vivere una bella soddisfazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: bene l’amore. Tanti successi in vista sul lavoro.

