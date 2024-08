Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 agosto 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le relazioni solide con delle forti basi procederanno al meglio ma se ci sono delle crepe nel rapporto si inizia a vacillare un po’. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare una bella risposta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 agosto 2024), sono favoriti gli incontri quindi uscite allo scoperto e le coppie che hanno vissuto una crisi possono recuperare. Sul lavoro bisogna accettare che è arrivata la fine per un percorso.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore bisogna valutare bene le persone che si incontrano lungo il cammino. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sentite una forte stanchezza e per adesso bisogna avere pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, la luna è dalla vostra parte e le giornate saranno belle per i sentimenti. Sul lavoro siete molto stimolati ma dovete cercare di darvi da fare. Buttatevi in nuovi progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 agosto 2024), questa è una giornata che potrebbe portare una piccola incomprensione in amore. Sul lavoro, invece, va meglio ma bisogna continuare a mantenere la calma.

VERGINE

Cari Vergine, è un momento complesso dal punto di vista amoroso ma sul lavoro Marte regala una grande grinta che vi potrete portare dietro per tutto il mese.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: sono favoriti gli incontri quindi uscite allo scoperto. Chi invece è in coppia può recuperare dopo momenti di forte stress.