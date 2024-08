Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 2 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 2 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore bisogna chiarire e questo è il momento giusto per farlo. Sul lavoro emerge qualche problema economico da risolvere. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche. Ottime opportunità di successo. Rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 agosto 2024), dovete superare una delusione d’amore e questa è la giornata ideale per riflettere e andare avanti. Sul lavoro va meglio dalla seconda metà di agosto, per ora, resta qualche problemino economico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore ci sono perplessità e incertezze. Sul piano lavorativo va meglio ma non bisogna fare passi affrettati. Valutate bene ogni proposta. Vedrete che piano piano tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ci son questioni d’amore da risolvere ma attenzione perché la luna è opposta. Sul lavoro potrebbe arrivare una bella notizia, fatevi trovare pronti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Non rimarrete delusi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 2 agosto 2024), volete chiarire questioni in amore anche perché sono tante le coppie di questo segno in crisi. Sul lavoro bisogna mantenere la calma ed evitare problemi.

PESCI

Cari Pesci, dovreste aspettare domani per parlare d’amore. Per ora meglio rimandare i chiarimenti e sul lavoro possibili tagli netti in vista. Alcune collaborazioni potrebbero giungere al termine, per le azioni legali aspettate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: volete chiarire questioni in amore anche perché sono tante le coppie di questo segno in crisi.