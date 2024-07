Oroscopo Paolo Fox della settimana 29 luglio-4 agosto 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 luglio al 4 agosto 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 luglio al 4 agosto 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, questo è un periodo nel quale non vi conviene giocare con il destino: potreste farvi male. Questa settimana dovrete cercare di capire se proseguire o meno per una certa strada. Sarà una settimana nel complesso valida anche grazie all’influsso della Luna che regalerà maggiore energia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non è un fine settimana in calo però adesso chiedete giustizia, soprattutto se avete avuto contrasti con soci o colleghi. Resta un contenzioso ancora aperto…

GEMELLI

Cari Gemelli, quello di agosto sarà per voi un mese fondamentale per quanto riguarda i sentimenti. In questo momento avete la necessità di fare quadrare i conti e qualcuno potrebbe cercare di avere un contratto di lavoro migliore o cambiare fornitore. Le stelle sono importanti.

CANCRO

Cari Cancro, il mese di agosto per voi sarà un vero e proprio banco di prova per le relazioni. In particolare per quelle che stanno vivendo una fase di crisi. Non mancheranno le preoccupazioni di carattere lavorativo ed economico. Attenzione…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 luglio-4 agosto 2024), potreste avvertire una certa stanchezza. Nelle relazioni con gli altri ci sono forti disagi. Guardando il cielo del Leone la sensazione è che questo oroscopo sia vincente per voi.

VERGINE

Cari Vergine, già da un po’ di tempo siete alla ricerca di conferme dall’ambiente circostante. Venere è sempre in buon aspetto nel vostro segno e questo potrebbe favorire gli incontri speciali. Con questo quadro astrale, fioccheranno le occasioni e spetterà a voi fare la giusta selezione e mirare all’obiettivo.

BILANCIA

Cari Bilancia, nonostante Saturno contro le stelle sono decisamente vincenti per voi. Non mancheranno le afflizioni ma adesso state andando incontro ad una fase decisamente più stabile in positivo. Chi ha una relazione solida potrebbe valutare progetti importanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, l’unica cosa che dovrete evitare di fare è mettervi contro qualcuno o attivare polemiche: ogni parola potrebbe ritorcersi contro di voi… Occorre cercare nuove soluzioni.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, questo 2024 è decisamente un anno di svolta che potrà portare cambiamenti di vita e lavorativi che saranno effettivi da novembre ma che sono sperimentali già da adesso. Molti di voi cercano una nuova vita e proveranno a fare qualcosa di importante.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questa settimana state molto attenti al portafogli. Adesso state spendendo troppo per migliorare la vostra vita ma le stelle vi consigliano di ottimizzare le risorse per limitare le spese, altrimenti saranno guai.

ACQUARIO

Cari Acquario, in questo momento sareste anche pronti a buttare per aria cose in cui credevate fino a poco tempo fa. Il rischio è di esagerare e di fare scelte che possono mettervi in difficoltà a livello economico.

PESCI

Cari Pesci, se avete avuto di recente, forti perplessità in amore, sarà meglio lasciar passare un po’ di tempo. Agosto è un mese riparatore, ma in questo periodo non è stato facile rapportarsi in modo chiaro a livello sentimentale, soprattutto se avete avuto due storie…

