Ultimo aggiornamento ore 10:41
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 13 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 13 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da un periodo di grande fermento interiore. Avete sentito il bisogno di rimettere tutto in discussione: lavoro, relazioni, persino alcune scelte fatte negli ultimi mesi. È una fase di risveglio, non di crisi. Le stelle vi chiedono coraggio, ma anche strategia: non tutto va fatto di impulso. In amore torna il desiderio di verità, anche a costo di qualche confronto acceso. Sul lavoro attenzione a non bruciare tappe: l’energia è forte, ma va canalizzata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 febbraio 2026), il cielo vi invita alla pazienza, quella che conoscete bene ma che a volte dimenticate quando vi sentite sotto pressione. È un periodo in cui state costruendo qualcosa di solido, anche se i risultati non sono ancora visibili. In amore c’è voglia di stabilità, di certezze: chi è in coppia vuole progettare, chi è solo cerca qualcosa di autentico, non avventure superficiali. Il lavoro richiede impegno costante, ma le stelle promettono riconoscimenti a chi non molla. Ricordate: la vostra forza è la costanza.

GEMELLI 

Cari Gemelli, aria di cambiamento! La mente corre veloce, le idee si moltiplicano e il desiderio di novità è fortissimo. È un cielo che favorisce comunicazione, contatti, incontri interessanti. In amore siete più curiosi che romantici, ma attenzione a non confondere il bisogno di stimoli con l’incapacità di fermarsi. Sul lavoro arrivano proposte, magari non tutte chiare subito: leggete bene tra le righe. Il consiglio delle stelle è di scegliere, non disperdere energie.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore è protagonista. Le stelle parlano di emozioni profonde, di legami che chiedono attenzione e cura. È un periodo ideale per chiarire situazioni familiari o sentimentali rimaste in sospeso. In amore c’è bisogno di sentirsi protetti e compresi; chi non riceve questo potrebbe iniziare a fare domande importanti. Sul lavoro cresce il desiderio di sicurezza, ma anche di maggiore riconoscimento. Non abbiate paura di chiedere ciò che meritate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 febbraio 2026), siete sotto un cielo che vi restituisce forza e centralità. Dopo un periodo di attesa o di rallentamento, tornate protagonisti. In amore cresce il bisogno di passione, ma anche di rispetto: non accetterete più rapporti a metà. Sul lavoro è il momento di farvi notare, di avanzare una proposta o di prendere una decisione coraggiosa. Le stelle vi sostengono, ma vi chiedono una cosa: meno orgoglio, più ascolto.

VERGINE

Cari Vergine, fase di riorganizzazione. State mettendo ordine non solo nella vita pratica, ma anche dentro di voi. È un cielo che premia chi sa analizzare e migliorare, ma attenzione a non diventare troppo severi con voi stessi. In amore c’è voglia di chiarezza: o si costruisce o si cambia strada. Sul lavoro è il momento giusto per sistemare dettagli, contratti, questioni rimaste aperte. Il futuro si costruisce con scelte lucide.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete sotto un cielo che vi restituisce forza e centralità.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
