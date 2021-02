Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore se volete portare avanti un progetto importante il periodo è decisamente favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, dovete iniziare a provare nuove strade, tuttavia restando cauti nelle decisioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, l’amore non è nella sua giornata migliore, questo venerdì è un po’ complicato e potrebbe condizionare i rapporti che da diverso tempo sono in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, state gestendo tante mansioni, avete grandi responsabilità e tanta pressione addosso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, se la coppia non sta funzionando, forse è arrivato il momento di voltare pagina. Un peccato anche perché le stelle sarebbero positive. Capitolo lavoro: investimenti giusti, colpi di genio, intuizioni brillanti per chi ha una propria attività.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, negli ultimi giorni l’oroscopo è positivo anche per quel che riguarda i rapporti con gli altri. I nuovi incontri saranno favoriti dal 25 febbraio: tenete duro, manca pochissimo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non mettervi contro nessuno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (12 febbraio 2021), nonostante fare nuove conoscenze sia molto importante, non vi sentite pronti; per chi si è separato da poco è difficile trovare la voglia di rimettersi in gioco. Ci vorrà del tempo. Per quanto riguarda il lavoro, ragionate bene: scelte importanti in vista.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, l’amore torna ad essere interessante, attenzione però al weekend: porterà con sé qualche dubbio. Capitolo lavoro: sarete chiamati a riconsiderare la vostra situazione sul piano professionale.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: periodo favorevole per l’amore. Lavoro? Perché non tentare strade nuove?

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 12 febbraio 2021 Oroscopo Branko oggi, giovedì 11 febbraio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 11 febbraio 2021