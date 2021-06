Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, situazione difficile per i sentimenti, questo fine settimana riporterà a galla qualche dissidio di troppo. Possibile qualche litigio. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno è amico: programma qualcosa di buono e bello!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è importante mostrarsi concilianti in amore: attenzione però ai nati sotto i segni del Leone e dell’Acquario. Capitolo lavoro: la situazione lavorativa può cambiare ma dovete evitare azzardi con i soldi.

GEMELLI

Cari Gemelli, Marte è favorevole: potrebbe nascere un amore importante, definitivo. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che qualcuno riapra un’attività che era stato costretto a chiudere.

CANCRO

Cari Cancro, nelle prossime ore la Luna sarà favorevole e regalerà sensazioni speciali a coppie e single. Per quanto riguarda il lavoro, per qualche settimana Giove vi proteggerà: approfittane.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (11 giugno 2021), la giornata regalerà sorrisi in amore. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno e Uranio suggeriscono di essere cauti nelle spese. Calma.

VERGINE

Cari Vergine, sono stelle che portano grandi recuperi in amore, tutto è possibile con questo cielo. Per quanto riguarda il lavoro, siete persone che non si arrendono, che non hanno paura delle nuove sfide. Buttatevi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: grande recuperi in amore nelle prossime ore.

