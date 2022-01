Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 8 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 8 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa Luna non vi protegge, per cui meglio evitare scontri e litigi che potrebbero solo peggiorare le cose, soprattutto se venite da una serie di discussioni. Sul lavoro se avete ricevuto rassicurazioni e promesse, possono esserci ottime opportunità e belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 8 gennaio 2022), la giornata e in generale il weekend sarà molto positivo per i sentimenti e gli incontri. Potete conquistare il prima possibile l’anima gemella. Sul lavoro siate determinati e andate dritti per la vostra strada anche se qualcuno la pensa diversamente da voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore sarà un sabato pieno di scintille e colpi di scena. Fate pace con chi vi circonda. Sul lavoro potete sfruttare a pieno nuove collaborazioni, dimostrate tutte le vostre capacità e qualità. Il meglio arriverà a partire da maggio.

CANCRO

Cari Cancro, giornata importante in amore, se ci sono stati litigi e incomprensioni con il partner, approfittatene per chiarirvi. Sul lavoro state dando il massimo ma agite con troppa irruenza, avete bisogno di fermarvi e ricaricare le pile.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 8 gennaio 2022), giornata interessante per parlare di cose importanti. Sul lavoro c’è tanta ansia perché avete tante cose da fare e poco tempo a disposizione. Insomma, rimboccatevi le maniche.

VERGINE

Cari Vergine, giornata positiva perché la Luna non è più in opposizione. Nel weekend ci sarà per voi una bella fase di recupero, durante la quale potrete togliervi grosse soddisfazioni. Sul lavoro riuscite a vederci davvero chiaro e a capire cosa non va.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: inizia per voi una bella fase di recupero.