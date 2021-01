Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 30 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 30 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana si chiuderà bene. D’altronde non è andata affatto male, soprattutto per le coppie… Per quanto riguarda il lavoro, avete superato dei problemi apparsi a inizio settimana. Ora un po’ di relax. Tranquilli: i prossimi anni saranno positivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avete avuto una settimana altalenante e anche la giornata di domani dovrebbe essere sulla stessa lunghezza d’onda. Per quanto riguarda il lavoro, siete preoccupati. Cercate di non riversare le ansie su parenti, amici o partner.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un 2020 traballante vi state rialzando alla grande. Nelle prossime ore (magari nel weekend) potreste incontrare una persona importante, antenne dritte! Lavoro, state andando alla grande: avanti così.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, dovete parlare con una persona o chiarire una questione? Fatelo! Liberatevi di qualche fardello legato al passato e delle persone che non sopportate più. Venere in opposizione parla di sentimenti non ricambiati. Per quanto riguarda il lavoro, non avere più pianeti contrari è una bellissima notizia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (30 gennaio), in questo periodo l’amore va a intermittenza, sembra che abbiate la testa altrove. Gennaio potrebbe concludersi senza un briciolo di emozione, soprattutto per coloro che stanno cercando nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro, negli ultimi tempi non sono mancate le responsabilità professionali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, questo venerdì sarà più o meno in linea con il resto della settimana. Nessun picco in amore. Qualche problema anche sul lavoro dove o siete stati o sarete chiamati a rimproverare qualcuno…

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: dopo un 2020 non buono, vi state rialzando alla grande sia in amore sia sul lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 30 gennaio 2021 Oroscopo Branko oggi, venerdì 29 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 29 gennaio 2021