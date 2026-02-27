Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 28 febbraio 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete energia, ma dovete usarla bene: niente scontri inutili, soprattutto in famiglia o in coppia. In amore serve più ascolto, meno impulsività. Per quanto riguarda il lavoro, una questione rimasta in sospeso può finalmente sbloccarsi. Non abbiate paura di chiedere ciò che meritate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 febbraio 2026), il cielo vi invita alla concretezza, qualità che non vi manca. Le coppie solide possono parlare di progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle spese e ai dettagli contrattuali.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete pieni di idee e voglia di fare, ma rischiate di disperdervi. Il consiglio delle stelle è semplice: scegliete una priorità e portatela avanti fino in fondo. In amore torna il desiderio di leggerezza, di gioco, di flirt. Per quanto riguarda il lavoro, possibili novità interessanti, soprattutto per chi si occupa di comunicazione.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore è protagonista. Siete più sensibili del solito e questo vi rende profondi ma anche un po’ vulnerabili. In amore cercate rassicurazioni. Le coppie devono evitare silenzi che diventano distanze. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una responsabilità nuova che può spaventarvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 febbraio 2026), il cielo vi restituisce fiducia. Avete bisogno di sentirvi protagonisti e in questo momento potete davvero brillare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme o riconoscimenti.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e riflessione. State mettendo ordine nella vostra vita, e questo vi dà sicurezza. In amore però serve più spontaneità: non tutto può essere pianificato. Per quanto riguarda il lavoro, sistemate questioni pratiche e chiarite malintesi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il cielo vi restituisce fiducia. Avete bisogno di sentirvi protagonisti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca