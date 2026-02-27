Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:18
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 28 febbraio 2026

Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate equilibrio e armonia. In amore siete affascinanti e pronti a chiarire. I single devono uscire di più: le occasioni non mancano. Per quanto riguarda il lavoro, una trattativa può sbloccarsi grazie alla vostra diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 febbraio 2026), cielo intenso e trasformativo. Siete determinati e magnetici, pronti a cambiare ciò che non vi soddisfa. Per quanto riguarda il lavoro, potete ottenere un vantaggio importante se vi muovete con intelligenza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di movimento e novità. Le stelle parlano di cambiamenti positivi, ma serve coraggio. Non promettete ciò che non potete mantenere. Per quanto riguarda il lavoro, arriva un’occasione interessante, specie per chi vuole ampliare i propri orizzonti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete concreti e determinati. Questo cielo vi invita a non essere troppo rigidi, soprattutto nei sentimenti. In amore serve più dolcezza. Per quanto riguarda il lavoro, i risultati arrivano, anche se lentamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 febbraio 2026), periodo creativo e dinamico. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra vita e questo è il momento giusto per iniziare. Le coppie devono ritrovare complicità mentale. Capitolo lavoro: idee brillanti, ma curate i dettagli.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde e chiarimenti importanti. In amore chi ha sofferto ora può ripartire con maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione può rivelarsi vincente: fidatevi del vostro istinto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete romantici e intuitivi. Il cielo parla di emozioni profonde.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
