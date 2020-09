Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 26 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per la giornata di oggi il noto astrologo consiglia cautela nei rapporti con gli altri. Attenzione anche in amore, a partire dalle prossime ore fino a domenica, perché potrebbero esserci delle discussioni di troppo. Mantenete la calma.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata positiva, avete i pianeti dalla vostra parte, che vi aiuteranno a ottenere qualcosa di buono. Approfittatene per cercare di risolvere eventuali questioni in sospeso sia a livello personale sia lavorativo. Avete ottime possibilità di successo. Siete in fase crescente, le cose andranno sempre meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete in una fase di netto recupero. Rispetto ai mesi precedenti, in cui o siete stati fermo o avete avuto dei momenti di crisi, adesso potete davvero tirare un sospiro di sollievo e ricominciare a sorridere. Le stelle sono finalmente tornate dalla vostra parte, anche per quanto riguarda i sentimenti. Favorite le riconciliazioni.

CANCRO

Cari Cancro, siete ancora in una fase complessa, in cui ci sono molte perplessità sia nella professione sia nella vita privata. Probabilmente non vi sentite compresi ed apprezzati. In amore probabilmente vi state chiedendo se quella che avete accanto è davvero la persona giusta per voi… Attenzione alle polemiche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 26 settembre 2020 – per voi le stelle sono positive che vi rendono forti. Sarete favoriti nella professione, specie se avete un lavoro a contatto con il pubblico. Durante la giornata potreste avere maggiori entrate economiche. Anche in amore le cose vano bene, cercate solo di non avere comportamenti sbagliati con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, domani avrete un grande cielo, lasciatevi trascinare! Il vostro problema potrebbe essere il pensare troppo alle conseguenze delle vostre azioni, questo potrebbe frenarvi e impedirvi di seguire l’istinto. Dovreste invece lanciarvi, cercare di dare seguito a certe iniziative e progetti, perché questo è il periodo ideale per cambiare la vostra esistenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: giornata fantastica sia sul fronte dell’amore sia su quello del lavoro.

