Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 26 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 26 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, duranta la giornata di domani potrebbero sorgere delle discussioni a causa di Saturno dissonante. Attenzione quindi in amore. Questo potrebbe riguardare anche un ex, magari una causa di separazione o una questione economica ancora da definire… Cercate di rimandare al fine settimana le discussioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 26 settembre 2020 -, a volte siete molto contraddittori con il vostro comportamento. Dovreste cercare di trovare un maggiore equilibrio, specialmente in questi giorni, in cui sarete particolarmente nervosi. Evitate le discussioni, imparate a perdonare e soprattutto a chiedere scusa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani comportatevi come se avesse già quello che desiderate: è un piccolo trucco per creare le condizioni giuste affinché accada. La Luna in Sagittario vi dà risposte importanti, creatività e anche possibili offerte di lavoro. Rendete le vostre giornate sempre diverse: vietato annoiarsi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta un sabato positivo: vi sentirete forti, più maturi e più liberi rispetto al passato. Adesso avrete la possibilità e la volontà di fare qualcosa di importante per il vostro futuro e le stelle sono dalla vostra parte…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata sarà positiva e interessante, l’inizio di un bel weekend, con belle emozioni anche in amore dove però continuate a volere ampi spazi di manovra. Attenzione al pensiero del partner…

PESCI

Cari Pesci, fate attenzione alle tensioni e ai nervosismi per la giornata di domani. Cercate di non reagire alle provocazioni. Potreste essere un po’ più nervosi del solito, ma tenete conto che il peggio è passato: adesso dovete guardare al futuro, non pensare a vendicarvi, anche se la tentazione sarà forte…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: sabato positivo. Vi sentirete forti, più maturi e più liberi rispetto al passato.

