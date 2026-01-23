Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 24 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 24 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di risveglio. Dopo settimane in cui avete avuto la sensazione di dover combattere contro tutto e tutti, ora il cielo vi chiede una cosa sola: scegliere le vostre battaglie. Sul lavoro torna la voglia di dimostrare quanto valete, ma attenzione agli scatti d’impazienza: non tutti riescono a stare al vostro passo. In amore, chi è in coppia deve evitare discussioni inutili nate da gelosie o silenzi non chiariti; chi è solo, invece, potrebbe fare un incontro stimolante, soprattutto in un contesto diverso dal solito. Energia in ripresa, ma dosatela.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 24 gennaio 2026), non è un cielo che ama i colpi di testa, ma premia la costanza. Sul lavoro state capendo chi merita fiducia e chi no, e questo vi renderà più forti nei prossimi mesi. Le questioni economiche richiedono attenzione, ma niente panico: sapete gestire meglio di chiunque altro. In amore c’è bisogno di concretezza: meno promesse, più gesti. I single devono lasciarsi alle spalle storie del passato che ancora pesano. Il corpo chiede più riposo.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete protagonisti di un periodo vivace, mentale, pieno di idee. Il problema? Ne avete troppe tutte insieme. Sul lavoro è il momento di scegliere una direzione chiara, soprattutto se avete più progetti in ballo. Ottime occasioni per chi lavora nella comunicazione o nello studio. In amore torna la voglia di leggerezza: le coppie ritrovano il dialogo, i single possono flirtare senza troppe aspettative. Attenzione solo a non dire una cosa oggi e il contrario domani. Nervosismo da gestire.

CANCRO

Cari Cancro, state uscendo da una fase di chiusura e ora sentite il bisogno di proteggervi di meno e vivere di più. Sul lavoro c’è un lento miglioramento, soprattutto per chi ha seminato con pazienza. In amore siete più sensibili del solito: chi è in coppia deve evitare di chiudersi nel silenzio, chi è solo potrebbe riscoprire un sentimento che credeva perso. Ottimo momento per chiarire rapporti familiari. Energia emotiva intensa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 24 gennaio 2026), il cielo vi restituisce sicurezza e voglia di primeggiare, ma attenzione a non esagerare con l’orgoglio. Sul lavoro arrivano conferme, riconoscimenti o nuove responsabilità. Chi cerca una svolta la troverà, ma deve mettersi in gioco senza paura. In amore siete passionali, magnetici: le coppie vivono momenti intensi, i single attirano sguardi ovunque vadano. Evitate però di voler sempre avere l’ultima parola. Energia fisica in crescita.

VERGINE

Cari Vergine, avete bisogno di rimettere ordine, dentro e fuori. Sul lavoro siete precisi come sempre, ma il cielo vi chiede di essere anche un po’ più flessibili: non tutto può essere controllato. In amore c’è bisogno di più spontaneità: chi è in coppia deve smettere di contare errori, chi è solo deve aprirsi a persone diverse dal “tipo ideale”. Buon momento per la salute se iniziate nuove abitudini.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete bisogno di rimettere ordine, dentro e fuori.