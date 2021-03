Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa fine di marzo porterà molte più occasioni rispetto al suo inizio. In particolare a fine mese quando Venere prenderà le difese del vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, sembrate presi da troppe cose contemporaneamente, cercate di fare ordine nella vostra vita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, vi sembrerà di essere fraintesi in amore. In effetti può essere vero, ma se analizzate la situazione nel dettaglio vi renderete conto che a volte ascoltate poco… Capitolo lavoro: non è un periodo favorevole, ma si può portare avanti un progetto importante.

GEMELLI

Cari Gemelli, bisogna trovare spazio per i sentimenti. La Luna nel vostro segno regala emozioni favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una bella proposta: le collaborazioni sono più fortunate del solito.

CANCRO

Cari Cancro, in amore ci sono dei problemi (anche importanti) da risolvere. Se la vostra è una relazione in crisi bisogna stare attenti, molto attenti. Gli ultimi dieci giorni di marzo potranno provocare qualche disagio in più. Per quanto riguarda il lavoro, domani avrete poca voglia di fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna è favorevole in amore: i piccoli duelli nei rapporti di coppia troveranno un vincitore e questa volta potreste essere voi. Capitolo lavoro: le soluzioni che cercate non sono arrivate, ci sono ancora troppe spese e molti devono cercare di risolvere i problemi economici sorti di recente.

VERGINE

Cari Vergine, si prospetta un sabato in tono minore. Alcune divergenze torneranno, ma durante la giornata di domenica per l’amore tornerà il sereno. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà grande fermento in vista della fine del mese.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: la Luna nel vostro segno regala emozioni importanti.

