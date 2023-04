Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 aprile 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se non utilizzarete correttamente le vostre energie, nel corso del fine settimana potreste essere esausti. Concentratevi sui vostri cari e sul lavoro, ma con moderazione. I single continuano a essere in fase di recupero e potrebbero fare bene sopratutto domenica sera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 aprile 2023), fine settimana un po’ più tranquillo per voi rispetto al recente passato. State attraversando un grande sconvolgimento dovuto a problemi finanziari o professionali, ma tutto è in via di sistemazione. Il Sole annuncia l’arrivo di una stagione di recupero amoroso per chi non ha una relazione, ma anche le coppie godranno di un buon momento.

GEMELLI

Cari Gemelli, sta iniziando un fine settimana di decisioni importanti e sarà molto più movimentato rispetto all’inizio del mese. Tenetevi occupati e i risultati desiderati arriveranno. Per i single è importante riscoprire i propri desideri.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore vi troverete faccia a faccia con un ex e potrebbe tornare il desiderio… Valutate bene come agire. Venere entrerà presto in questo segno, ma per ora i single sono concentrati sulle questioni di lavoro, mentre le coppie sono concentrate sul futuro della famiglia. Cercate di riposare un pochino.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 15 aprile 2023), state vivendo un periodo innovativo ed emotivo per voi. Improvvisamente anche il lato sentimentale della vostra vita potrebbe tornare a sorridervi. Per i single, non si può negare che l’ansia vi faccia visita in questi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, riposate in questo fine settimana perché ne avrete bisogno in vista dei prossimi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana sarà libero dall’opposizione di Mercurio, che migliorerà la vostra efficienza lavorativa. Le coppie avranno l’energia per entrare in azione e superare lo stress dovuto alle recenti tensioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: state vivendo un periodo innovativo ed emotivo per voi.