Oroscopo Paolo Fox della settimana 10-16 aprile 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 aprile 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 aprile 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, recentemente qualcuno ha perso la pazienza, quindi è meglio mantenere la calma se non volete litigare con chi vi circonda. Il consiglio è di non arrabbiarsi ulteriormente, nella sfera lavorativa, specie nella giornata di sabato;

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il settore dei contatti e delle comunicazioni promette molto; finalmente potete ottenere una risposta a dubbi che vi tormentano da tempo: non si accettano più rinvii e chi ha fatto una proposta ora vuole capire se è stata accettata o meno.

GEMELLI

Cari Gemelli, il cielo favorirà i nuovi incarichi; i nati sotto questo segno da qualche mese hanno un avversario che è meno temibile, perciò ora si può vincere con maggior facilità; Ma non abbassate la tensione e l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, grande cielo in arrivo, se le idee sono giuste e i progetti realizzabili, sarà difficile commettere degli errori; i più giovani forse si metteranno in gioco altrove. Saprete ottenere grandi cose in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (10-16 aprile 2023), è il momento di proporsi nuovi scopi perché non si vuole più fare le solite cose; è in arrivo un’energia particolare e le stelle dei prossimi giorni aiuteranno a risolvere i problemi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi in questa settimana post Pasqua è alta la possibilità che arrivino conferme e forse qualcuno ha già ricevuto qualcosa di buono; periodo ricco di propositi positivi anche se Giove rimane contrario.

BILANCIA

Cari Bilancia, favoriti i contatti di lavoro; nel prossimo periodo sarà importante avere un atteggiamento comprensivo e meno orgoglioso e, soprattutto, non perdere di vista la possibilità dell’arrivo di una conferma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la situazione generale è ancora di attesa e tra qualche tempo sarà possibile riprendersi qualcosa; ora stanno cambiando i referenti e alcune richieste restano congelate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sul piano dei guadagni purtroppo questa fase rimane di stallo, ma più avanti arriverà un periodo di rinnovamento; per ora ai nati sotto questo segno è stato concesso poco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attività premiate dalle stelle e una riconferma potrebbe essere già arrivata; in settimana, però, non si esclude qualche problema con i soldi; venerdì meglio non fare polemiche. Rischiate di litigare e poi pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non perdete tempo. Chi ha un contratto in scadenza, può contare su un rinnovamento e a questo proposito l’astrologo consiglia di non perdere tempo se si vuole puntare ad un incarico sostitutivo del precedente.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento è importante essere più positivi, anche se la luna nel segno nei prossimi giorni, in particolare mercoledì, causerà qualche occasione di tensione.

