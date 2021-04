Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani è una giornata nella quale dovrete accettare tutti i vostri limiti e difetti. Avete spesso dei modi molto bruschi, ma chi vi vuole davvero bene saprà accettarli andando al cuore della sostanza. Sul lavoro è il caso di darvi da fare per prendere delle decisioni importanti. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci vuole cautela in amore, soprattutto per le storie nate da poco. La Luna infatti è dissonante, quindi è il caso di pazientare e agire con i piedi di piombo. Sul lavoro procedete a ritmo lento, non è il momento di prendere decisioni importanti. Siete poco concentrati.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questi giorni state vivendo forti emozioni, sotto tanti punti di vista. Domani però potreste risentire di questa eccessiva emotività. Cercate di non agitarvi inutilmente. Sul lavoro potrebbe arrivare una risposta o una riconferma che attendevate da tempo. Potete osare e chiedere di più, le stelle vi assistono.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani (mercoledì 7 aprile 2021) sarà una giornata decisiva sul fronte sentimentale. Procedete con cautela, perché questa settimana per la vostra coppia rappresenterà la prova del nove. Sul lavoro è il momento di rinnovare vari aspetti. Non cullatevi e fossilizzatevi in quello che già avete.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si prospetta una giornata positiva, con Venere finalmente favorevole. In questa giornata sarete chiamati a prendere decisioni importanti, anche se i dubbi e le incertezze non mancano. Sul lavoro molti di voi hanno perso delle collaborazioni e ora devono rimboccarsi le maniche per ripartire.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di domani sarà promettente sotto molti punti di vista. In amore, se ci sono stati litigi con il partner, cercate di parlarvi e chiarire. Sul lavoro potete portare avanti i vostri progetti, che potranno avere molto successo. Nei prossimi giorni infatti potreste ricevere soddisfazioni e riconoscimenti di peso.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: Venere torna positiva e si vede, soprattutto in amore.

