Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 7 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 7 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani è positiva perché riuscirete finalmente a risolvere problemi e tensioni con il partner. La mattinata però sarà piuttosto complessa, per cui evitate di prendere decisioni importanti. Sul lavoro, se state cercando un nuovo impiego, potete finalmente rimettervi in gioco. Non abbiate però pretese troppo alte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (7 aprile 2021), un amore nato di recente potrà trasformarsi in qualcosa di molto piacevole. Potete quindi superare i conflitti di questi tempi, sia a livello familiare che lavorativo, ritrovando la giusta serenità. Sul lavoro inoltre molti potrebbero pensare a un cambiamento.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata sarà molto favorevole in amore. Storie nate da poco si riveleranno molto soddisfacenti. Evitate però relazioni extraconiugali. Non è il caso di tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro ci sarà un netto miglioramento, soprattutto rispetto alla primavera del 2020. Siate quindi ottimisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani la giornata sarà piuttosto negativa per i sentimenti. Il guru degli astrologi prevede tensioni e litigi nei rapporti con il partner. Cercate di non rimuginarci troppo su e andare avanti, senza tenere il broncio con il partner. Rischiate di rovinare una storia importante. Se avete iniziato un nuovo impiego, potete affrontarlo con ottimismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, una persona potrebbe aver fatto breccia nel vostro cuore, ma ancora non avete avuto il coraggio di dichiararvi. Fatevi avanti e dichiaratevi senza timore: Mercurio e Venere favoriscono il dialogo. Sul lavoro molti di voi stanno cercando delle conferme: le stelle sono favorevoli.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata nella quale dovreste cercare di evitare polemiche, soprattutto pretestuose. In amore non rivangate il passato e andate avanti, è il momento di voltare pagina e lanciarsi in nuove avventure, attenti però a non strafare. Sul lavoro imparate a riconoscere le opportunità e prenderle al volo, se ne vale davvero la pena.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: potete finalmente mettere da parte le tensioni con il partner.

