Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata si aprirà con un senso di agitazione. Il rischio di scatenare tensione è molto alto: evitate le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, fatevi scivolare le cose addosso. Anche in amore dovete cercare di evitare lo scontro…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 novembre 2023), la Luna in sestile promette bene. Il quadro astrale è valido per quanto riguarda i contatti. Non potete rinunciare ad un lavoro anche se non funziona come vorreste, almeno fino a maggio del prossimo anno sarà un bene tenere le cose sotto controllo. Questo, è un periodo migliore per quanto riguarda l’amore. Fino alla fine di dicembre l’amore andrà vissuto giorno per giorno.

GEMELLI

Cari Gemelli, sul lavoro dovrete muovervi con discreta prudenza. Non avete vissuto un periodo facile ma sembra che voi stiate uscendo fuori dal tunnel. Anche in amore è un oroscopo che promette innamoramenti: evitate di correre dietro a persone che sono lontane o difficili da raggiungere.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata nasce con qualche perplessità e piccolo fastidio, la colpa è delle troppe cose da fare, ma anche nel vostro atteggiamento perché ultimamente vi sentite insicuri e nervosi. Il 2024 sarà un anno favorevole. In amore evitate di farvi il sangue amaro, se qualcosa non va bene non tergiversate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 29 novembre 2023), con Marte favorevole vi sentite più guerrieri, pronti a superare ogni tipo di fastidio, inibizione anche con l’impegno e una buona dose di ostinazione. Dovete cercare di fare l’impossibile per ritrovare serenità, gioia di stare in mezzo agli altri. Dicembre sarà un mese da dentro o fuori definitivo per alcune relazioni, chi non è più contento di una storia se ne libererà senza soffrire troppo.

VERGINE

Cari Vergine, sarebbe il caso di curare maggiormente la forma fisica. Forse un errore che state facendo in questi giorni è di vivere un po’ troppo per il lavoro, mettendo da parte altre situazioni che non riguardano l’amore. Attenzione a non lasciare da parte i sentimenti, sarebbe un errore madornale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: la Luna in sestile promette bene. Il quadro astrale è valido per quanto riguarda i contatti.