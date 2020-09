Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 23 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 23 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 23 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno in questo mercoledì. Cercate allora di contare fino a dieci prima di aprir bocca e mantenete la calma. Tanto nervosismo anche sul lavoro: potreste aver avuto degli scontri sul lavoro, per cui recuperare non sarà facile. In ogni modo provate a chiarire, ne va della vostra serenità sul posto di lavoro.

TORO Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, se ci sono stati tensioni e problemi in amore, cercate di parlarvi e risolvere il prima possibile. Sul lavoro, se avete un’attività indipendente, in questa fase lavorate più del normale e siete piuttosto oberati. Eppure i soldi non bastano mai, soprattutto se ultimamente avete avuto delle spese eccessive.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, preparatevi ad un fine settimana davvero intrigante per il vostro segno. Arriveranno presto gradite novità, per cui si prospetta un fine settimana gradevole, soprattutto per i single che sono in cerca dell’anima gemella. Giornata positiva anche sul fronte lavorativo: dopo tanti sacrifici, è il momento di raccogliere i frutti. Le cose stanno andando per il meglio: ne siete consapevoli.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovete fare i conti con una Luna per nulla favorevole. Questo vi provoca un forte nervosismo, che si riverserà in particolare sulle coppie. Se negli ultimi mesi avete litigato con il partner, le cose potrebbero peggiorare nei prossimi giorni. Cercate allora di mantenere la calma e di contare fino a dieci prima di aprir bocca.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, domani vivrete una giornata positiva in amore. Potrebbero nascere belle situazioni, soprattutto per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro non esitare di fronte alle nuove proposte. Prima di accettarle però valutate bene pro e contro. Siete un po’ giù di morale perché finora non avete raccolto per quanto avete seminato.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potete godere della Luna favorevole, e questo è senz’altro positivo. Recuperate alcuni rapporti che appaiono un po’ logori, dalla famiglia all’amore, dal lavoro alle amicizie. In amore le coppie che nei mesi scorsi hanno avuto delle difficoltà adesso recuperano. Novità in arrivo anche sul fronte lavorativo, specie per chi è fermo in attesa di occupazione.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: si prospetta un weekend super. Le cose stanno andando per il meglio: ne siete consapevoli.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 23 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, martedì 22 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 22 settembre 2020