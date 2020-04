Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 22 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 22 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 22 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, siete pieni di energia, quindi forse dovreste sfruttare questo momento così positivo della vostra vita per aggiustare alcuni vostri difetti. Quali tratti della vostra personalità vengono criticati più spesso dagli altri? Partite da qui.

TORO

Cari Toro, la giornata è di recupero, affrontate gli impegni in agenda uno alla volta, anche se questo è un periodo ricco di contrattempi e notizie inattese. Mantenete un equilibrio psicofisico e saprete andare oltre le difficoltà.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – domani sarà una giornata in cui mettervi di fronte a una serie di realtà: se la vostra relazione di coppia non funziona non è colpa di nessuno, ed anche il partner ne sarà convinto.

CANCRO

Cancro, è un periodo difficile per i vostri rapporti interpersonali. Purtroppo c’è qualcosa che non funziona con il partner soprattutto, ma non fatevene una colpa, magari siate cambiati e avete esigenze diverse in vista del futuro.

LEONE

Cari Leone, c’è un po’ di tensione nell’aria con il partner, e domani potrebbe non essere la giornata più giusta per affrontare certi argomenti. Pazientate, fatelo per voi stessi e per la salute della vostra relazione.

VERGINE

Cari Vergine, state pian piano arrivando a delle nuove consapevolezze circa la vostra condizione lavorativa. Siete stanchi di certe dinamiche e volete assolutamente rivoluzionare anche e soprattutto il vostro approccio. Vedrete che la situazione cambierà in un batter d’occhio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: siete pieni di energia, quindi forse dovreste sfruttare questo momento così positivo della vostra vita per aggiustare alcuni vostri difetti.

