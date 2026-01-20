Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 21 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 21 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non puoi più fare finta di niente: se una situazione non ti rappresenta più, va cambiata. Hai energia, idee, coraggio, ma rischi di sprecarli se continui a combattere battaglie che non sono le tue. In amore c’è bisogno di chiarezza: basta mezze parole, basta silenzi strategici. Chi ti vuole, lo dimostri. Sul lavoro sei in ripresa, ma devi imparare a delegare: non puoi fare tutto da solo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 gennaio 2026), lentamente, come piace a te, ma in modo solido. È un periodo in cui stai capendo chi merita davvero il tuo tempo. In amore c’è voglia di stabilità, ma anche di rassicurazioni concrete: le parole non bastano più. Sul lavoro c’è una decisione importante all’orizzonte, non rimandarla troppo per paura di sbagliare. Il cielo ti chiede fiducia: stai andando nella direzione giusta, anche se non tutto è ancora visibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, tante idee, mille stimoli, ma attenzione a non disperdere le energie. Devi scegliere. In amore sei più comunicativo, ma anche più esigente: vuoi sentirti coinvolto, non solo ascoltato. Le relazioni superficiali iniziano a starti strette. Lavorativamente parlando, buone notizie o contatti interessanti soprattutto nella seconda parte della settimana. Usa le parole con intelligenza: possono aprire porte… o chiuderle.

CANCRO

Cari Cancro, non è egoismo, è sopravvivenza emotiva. In amore c’è bisogno di sicurezza, ma anche di reciprocità: non puoi dare sempre tutto tu. Chi c’è davvero lo dimostrerà adesso. Sul lavoro c’è stanchezza, ma anche una nuova consapevolezza: sai quanto vali. Attenzione all’umore altalenante tra giovedì e venerdì, prenditi i tuoi spazi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 gennaio 2026), hai voglia di riscatto, di dimostrare chi sei, ma stavolta con più maturità. In amore c’è passione, ma anche un bisogno profondo di rispetto: niente giochi di potere. Se una storia è vera, deve crescere insieme a te. Sul lavoro sei determinato, pronto a fare una mossa importante. Occhio solo all’orgoglio: non sempre chiedere aiuto è una sconfitta. Anzi.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo ti chiede di lasciare andare ciò che non puoi controllare. In amore sei più vulnerabile del solito: non nasconderti dietro la razionalità. Dire come ti senti è un atto di forza. Lavorativamente parlando, arrivano risposte attese, anche se non tutte immediate. Fidati del processo, non solo del risultato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: stai ricostruendo. Lentamente, come piace a te, ma in modo solido.