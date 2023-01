Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, al momento Venere è dissonante per cui serve grossa cautela in amore, le cose miglioreranno da marzo in poi. Potreste avere dei ripensamenti. Sul lavoro si arriverà ad un accordo entro la fine del mese, quando molte cose si rimetteranno al loro posto. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 febbraio 2023), Venere è dalla vostra parte, potete lasciarvi andare maggiormente in amore. Sul lavoro fate attenzione, soprattutto nei rapporti con i colleghi. In famiglia qualcuno vi parla alle spalle, guardatevene bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore vivete una fase di forti dubbi e incertezze. Non sapete bene cosa fare, se parlare con il partner o chiudervi in voi stessi. Per ora il consiglio è di essere cauti, le cose miglioreranno da marzo. Sul lavoro stanno per arrivare splendide notizie, occhio a superare questioni legali.

CANCRO

Cari Cancro, state lontani dai problemi, soprattutto in amore. La vostra sfera sentimentale infatti è caratterizzata da un periodo complesso che dura da un po’. Sul lavoro le complicazioni non mancano. Se un vostro collega ha bisogno di una mano, non tiratevi indietro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 febbraio 2023), l’amore in questo periodo non promette gradi cose, ma presto tutto si aggiusta. Chi è single è ancora in attesa di trovare l’anima gemella. Sul lavoro invece è un periodo di forte ripresa e slancio.

VERGINE

Cari Vergine, Venere e Marte vi proteggono, che volete di più? Si apre un periodo fantastico in amore. Sul lavoro possono esserci forti cambiamenti. Siete dei perfezionisti, ma forse è il caso che vi riposiate un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: l’amore sarà al top, sul lavoro preparatevi a delle novità.