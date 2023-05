Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 maggio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata è molto bella per approfondire un rapporto d’amore ma anche di amicizia. Per quanto riguarda il lavoro continuate a impegnarvi perché i risultati arriveranno presto. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 maggio 2023), avete una grande voglia di innamorarvi ma peccato che Venere non è ancora dalla vostra parte. Sul lavoro avete una grande voglia di fare e riuscirete a risolvere anche qualche problema.

GEMELLI

Cari Gemelli, se avete vissuto una crisi d’amore recente bisogna stare attenti, gli altri, invece, avranno occasioni per fare nuovi incontri. Sul lavoro bisogna iniziare a pensare agli investimenti per il futuro. Ponderateli con calma e con cura.

CANCRO

Cari Cancro, siete un po’ annoiati in amore e questo potrebbe portare a un po’ di malcontento. Sul lavoro le cose sembrano andare meglio ma bisogna rischiare e mettersi in gioco ancora di più. Solo così otterrete grandi traguardi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 maggio 2023), bisogna stare molto attenti alle parole in questa giornata perché siete un po’ agitati e potreste prendervela con il partner. Sul lavoro cercare di non creare complicazioni.

VERGINE

Cari Vergine, non rimandare le discussioni con il partner ma affrontatele visto che la luna è dalla vostra parte. Sul lavoro siete un po’ stressati ma cercate di tenere duro. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada, non avete nulla da temere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: un rapporto nato da poco può trasformarsi in qualcosa di speciale.