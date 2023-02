Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo di ripresa per voi. In genere siete sempre ben disposti ad affrontare battaglie e dispute, quindi non è mai semplice parlare di una situazione così tranquilla, anche se c’è comunque un andamento positivo. Il periodo è interessante per quanto riguarda l’amore e chi ha chiuso una storia, adesso sta pensando a rimanere un po’ per conto suo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 febbraio 2023), siete al primo posto tra i segni migliori. Questo che state vivendo è un momento che darà grandi soddisfazioni e l’unico problema di questa fase potrebbe essere la testardaggine. Potrebbero nascere dei malintesi in questi giorni se avrete a che fare con un partner un po’ pignolo…

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete ancora superare del tutto un torto subito. Anche se in ambito lavorativo state facendo delle cose importanti, pare che qualcuno si metta contro di voi… Per voi è difficile vivere le giornate senza fare niente, però c’è da fare anche attenzione a non fare troppo. In amore serve un chiarimento.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo delle giornate un po’ particolari e ancora non avete raggiunto i vostri obiettivi. Potete approfittare della situazione anche per cambiare un po’ atteggiamento nei confronti di chi non è sincero con voi… In questo momento non è il caso di dare giudizi troppo affrettati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 febbraio 2023), c’è una certa agitazione in queste ore, anche se in linea generale la situazione è vantaggiosa grazie a Giove che è favorevole. In questa giornata di martedì però ve la prenderete un po’ per tutto… Non avete tutti i torti se volete vincere una sfida, ma non affannatevi troppo nel voler far valere le vostre ragioni. Qualcosa da chiarire nei rapporti con Acquario e Scorpione.

VERGINE

Cari Vergine, dovete dare molto, ma ci saranno sodddisfazioni. Se state preparando un progetto importante, preparatevi perché potrebbe esserci qualche imprevisto da dover affrontare. Qualcuno dovrà risolvere qualche problema proprio all’ultimo minuto. In genere ricevete consensi dagli altri, anche perché usate la logica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: siete al primo posto tra i segni migliori. Questo che state vivendo è un momento che darà grandi soddisfazioni.