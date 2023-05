Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 maggio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata è ideale per i sentimenti quindi non chiudetevi in casa. Per quanto riguarda il lavoro, meglio non sottovalutare i nuovi contatti che si riveleranno utilissimi per il futuro. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare di che pasta siete fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 maggio 2023), attenzione alle polemiche in amore che potrebbero sfociare in brutte discussioni con il partner. Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere soprattutto dal punto di vista finanziario.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore c’è qualcosa che cambierà ma in positivo quindi niente paura. Sul lavoro bisogna coltivare i contatti perché ci sarà modo di avviare nuovi progetti nei prossimi mesi. Solo così dimostrerete di che pasta siete fatti.

CANCRO

Cari Cancro, siete in una fase di stallo in amore e se c’è qualcosa che vi state tenendo dentro ditela al partner. Sul lavoro, invece, c’è insoddisfazione, vorreste qualcosa di più. Siete stanchi della solita routine e vorreste essere apprezzati e valorizzati come non succede da un po’.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 maggio 2023), in amore siete molto sereni in questo ultimo periodo quindi godetevelo tutto. Per quanto riguarda il lavoro Giove è favorevole quindi anche la più piccola difficoltà verrà risolta.

VERGINE

Cari Vergine, bella questa giornata per i sentimenti quindi organizzate qualcosa da fare insieme al partner. Sul lavoro le difficoltà saranno presto risolte. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare di che pasta siete fatti. Solo così vi toglierete belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: approfittate di questa giornata per organizzare qualcosa di speciale con il partner.