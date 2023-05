Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna porta belle emozioni in questa giornata quindi cercate di essere meno critici del solito. Sul lavoro bisogna essere cauti e non fare il passo più lungo della gamba. Rischiate di commettere errori che poi pagherete a caro prezzo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 maggio 2023), in amore sarebbe meglio evitare le discussioni e prima di parlare pensateci bene. Sul lavoro tutto procede al meglio, attenzione solo alle spese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è un ottimo periodo per le coppie che si vogliono bene. Giove aiuta soprattutto a fare progetti a lungo termine. Sul lavoro i liberi professionisti sono favoriti dalle stelle. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare di che pasta siete fatti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete vissuto qualche tensione in amore riuscirete a risolverla e capirne le cause. Sul lavoro ci vuole più attenzione e cercate di capire bene cosa volete davvero. Solo così saprete ottenere grandi cose. D’altronde avete le spalle larghe, dovete solo osare di più.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 maggio 2023), sono favoriti i nuovi incontri in questa giornata quindi lasciatevi andare e siate più aperti con gli altri. Sul lavoro cercate tranquillità quindi tenete a bada il vostro spirito ribelle.

PESCI

Cari Pesci, in amore la luna è opposta quindi potrebbe esserci qualche piccolo disagio in amore ma nulla di grave. Sul lavoro ci vuole pazienza perché arriveranno belle soddisfazioni. Abbiate solo un po’ di pazienza se per ora non tutto sta andando secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: con questa luna non potete non ottenere grandi cose, approfittatene.