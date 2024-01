Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le formalità e le frasi di comodo non vi sono mai piaciute, figuriamoci se le utilizzerete quest’anno in cui volete rompere schemi e vivere in piena libertà. Attorno al giorno 23 sarà necessario affrontare una questione di famiglia o personale che potrebbe mettere un po’ di agitazione addosso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 gennaio 2024), cielo ottimo questo mese. Quando abbiamo stelle amiche dal matrimonio all’incontro occasionale tutto è possibile. Gennaio chiama all’azione, spinge a chiudere situazioni che non sono più ideali, pur di stare meglio soprattutto se qualcuno ha messo in discussione il tuo lavoro nel mese di dicembre.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore ci vorrà pazienza e tolleranza per superare questioni in sospeso, in realtà i mesi da qui a maggio sono di preparazione per una seconda parte dell’anno più importante, Giove a fine maggio entrerà nel segno! In certe giornate di Gennaio bisognerà stringere i denti, forte la fatica.

CANCRO

Cari Cancro, il momento è interessante per risolvere un problema economico o per ottenere maggiori consensi. Chi fa sempre lo stesso lavoro lo perfezionerà, ma ci sarà la possibilità di portare avanti innovazioni sempre in vista del futuro. Chi lavora lontano dal luogo in cui abita cercherà di avvicinarsi e cambiare casa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 gennaio 2024), Giove dissonante dice basta ai lavori ritenuti inutili e a qualche finta amicizia. Nonostante le battaglie non manchino, nel complesso gennaio si rivelerà un mese nel complesso favorevole per molti di voi.

VERGINE

Cari Vergine, se ci sono tensioni nel lavoro o qualcosa non funziona come dovrebbe, sarà opportuno mettersi d’accordo al più presto. Meglio essere sempre guardinghi. Chi è in attesa di una risposta o vuole ottenere un vantaggio potrà contare su Mercurio attivo fino al 14 del mese, e dal 23 Venere favorevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: cielo ottimo questo mese. Siete chiamati all’azione!