Oroscopo Paolo Fox della settimana 1-7 gennaio 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 1 al 7 gennaio 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 1 al 7 gennaio 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la nuova settimana si preannuncia fantastica; si apre un mese e un anno di riflessione, sentimentalmente parlando, per coloro che non hanno una storia. Evitate di pensare ancora al passato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete giornate fantastiche. I single sono circondati da una bella atmosfera, mentre chi si ama può iniziare a fare progetti di matrimonio a partire dal nuovo mese e del nuovo anno.

GEMELLI

Cari Gemelli, quelli che stanno arrivando saranno gli ultimi giorni con Venere nel segno. Le giornate attorno a mercoledì regaleranno occasioni alle coppie, potete pensare di portare avanti un progetto come il matrimonio, la convivenza o fare un figlio.

CANCRO

Cari Cancro, per i single le nuove conoscenze si riveleranno importanti. Una storia nata in questo periodo può trasformarsi in qualcosa di davvero importante e speciale. Per le coppie arriva un momento interessante per capire cosa non funziona e trovare un rimedio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 gennaio 2024), per i single in arrivo giorni migliori rispetto ai precedenti. Le coppie, invece, se hanno buone fondamenta possono superare le discussioni.

VERGINE

Cari Vergine, fantastica la prossima settimana per i single, che sono finalmente pronti a recuperare, mentre alcune coppie sono alle prese già da un po’ con una competizione inutile.

BILANCIA

Cari Bilancia, i cuori solitari e chi vive emozioni incerte deve stare attento. Per le coppie tra poco Giove finalmente non sarà più contrario. Questo significa che può tornare il sereno dopo un periodo di stress e tensione. Vale anche per il lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, sarà discreta la prossima. Per i single dimenticare le amarezze non è facile ma si deve comunque tentare. Se nella coppia ci sono dubbi, è giusto esporli.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, discreta anche la settimana di questo segno, che apre il 2024. Per i single è un periodo di verifiche quello attuale, mentre alle coppie il re delle stelle consiglia di evitare le discussioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bene la giornata di venerdì per i single. Chi, invece, vive un amore da troppo tempo, ora ha voglia di approfondire il legame. Può essere il momento giusto per realizzare un sogno come la convivenza o fare dei figli.

ACQUARIO

Cari Acquario, alcuni single a volte sembrano distratti dall’amore; nella vita di coppia, si può recuperare un eventuale rapporto in crisi.

PESCI

Cari Pesci, i single sono feriti dal passato e cercano sicurezze. Alle coppie l’astrologo dice invece che i rapporti finiti non possono essere recuperati. Non demordete e non disperate. Vale anche per il lavoro se ci sono dei ritardi o qualcosa non sta andando per il verso giusto.

