Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 8 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 8 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione a non discutere in famiglia, chi ha investito soldi deve cercare di recuperarli. Pochi i sostanziali cambiamenti, azioni contro rivali, ex o per rivendicare i propri diritti per ora non hanno dato l’esito desiderato. Una situazione, insomma, che invita a non fare passi più lunghi della gamba.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 gennaio 2024), il mese che state vivendo non spiccherà sugli altri dal punto di vista delle soluzioni, chi ha cambiato azienda non è soddisfatto, altri che sono a capo di una società potrebbero pensare a un nuovo ruolo o a una ristrutturazione in vista della parte centrale dell’anno. Presto però andrà fatta una verifica…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo è il mese che permette di cogliere al volo opportunità, sarebbe opportuno fissare ora nuovi traguardi, se non è già stato fatto firmare accordi senza perdere tempo. Infatti la prima parte del 2024 sarà migliore della seconda.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i lavori a contatto con la gente e le nuove professioni sono valorizzati, chi ha un ruolo di comando può migliorare la sua situazione. Se si propongono nuove collaborazioni non bisogna dire no. Chi preferisce la solitudine è libero di pensarla come vuole, ma sarebbe davvero un peccato sprecare queste buone stelle che nella seconda parte di gennaio portano i sentimenti al massimo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 8 gennaio 2024), non è il momento di scoraggiarsi, anche se gennaio si rivelerà un mese indiscutibilmente complesso. Sarà bene approfittare di questo periodo per fare progetti in vista della primavera inoltrata, stando bene attenti a non rischiare, a non lasciare il certo per l’incerto, come qualcuno ha fatto l’anno scorso.

PESCI

Cari Pesci, Giove all’inizio del 2024 è in aspetto buono, regala tenuta, stabilità. I progetti partiti in maniera incerta nell’autunno dell’anno scorso possono recuperare. L’amore è incerto per le coppie, non sono tanto in discussione i sentimenti ma esistono problemi che dall’esterno si riversano nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: i lavori a contatto con la gente e le nuove professioni sono valorizzati.