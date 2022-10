Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 31 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 31 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se uscite da una storia importante, nel corso delle prossime ore avrete molte occasioni per dimenticare e voltare pagina. Siete single? Sfruttate il buon momento. Successi sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 31 ottobre 2022), siete un po’ scossi da un evento che vi ha traumatizzato nelle scorse ore. Se avete intenzione di iniziare una nuova vita, cambiare tutto, questo potrebbe essere il momento giusto, le stelle sono con voi. Attenzione in amore, non siate troppo polemici.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’idea che potete fare tutto è malsana, specie in questo momento dell’anno… Selezionate bene le cose necessarie da quelle superflue per evitare di perdere troppo tempo in cose inutili.

CANCRO

Cari Cancro, potete recupererete forze ed energie. Non difendete chi non lo merita, siate obiettivi e leali. Qualcuno di voi in questi giorni deciderà di chiudere con le relazioni inutili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 31 ottobre 2022), vi sentite meglio rispetto alla scorsa settimana e quella che sta per partire sarà una settimana molto positiva in particolare in amore.

VERGINE

Cari Vergine, per poter chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso sarà utile sfruttare le vostre doti di autocritica e di forza mentale. La settimana inizierà in modo un po’ pesante ed alcuni si renderanno conto che non possono fare tutto come prima…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vi sentite meglio rispetto alla scorsa settimana e quella che sta per partire sarà una settimana molto positiva.